Tusk jak Donald, czy jak Ameryka? Kuriozalny wpis Gawłowskiego

W mediach został zamieszczony kuriozalny wpis nawiązujący do amerykańskiego hasła: „Nie pytaj, co Ameryka może zrobić dla Ciebie. Pomyśl, co Ty możesz zrobić dla Ameryki”. Tyle tylko, że słowo „Ameryka” zostało zastąpione słowem „Tusk”, a wpis został umieszczony przez senatora PO Stanisława Gawsłowskiego. Fala burzliwych oraz ironicznych komentarzy przetoczyła się przez media.

Gawłowski, to były sekretarz generalny i skarbnik Platformy Obywatelskiej, który jest obecnie oskarżany przez prokuraturę o korupcję.

- „Facet polityk ma nic nie robić dla Polski, a my mamy go wspierać? To on ma święty obowiązek wziąć się do roboty dla Polaków, wystarczająco już się dorobił na polityce. Teraz ma przedstawić strategię rozwoju Polski. A nie – to niech zejdzie z oczu” – napisała Aleksandra Wasilewska, była działaczka PO.

- „Warto wspierać każdego, kto odsunie największe zagrożenie dla Polski, czyli PiS” – odpisał jej Gawłowski.

- W podobnym tonie wypowiadali się kolejni internauci, którzy apelowali do Gawłowskiego, by wpis usunął i zwyczajnie się nie ośmieszał.

Pana rekomendacja jest szczególnie wartościowa. Ten apel porwie miliony. — Krystyna (@Krystyn44883885) July 20, 2021

