Tu nie ma miejsca na wątpliwość. Abp Cordileone: Popierasz aborcję? Nie możesz przyjmować Komunii

Arcybiskup Salvatore Cordileone z San Francisco w swoim liście duszpasterskim Zanim ukształtowałem cię łonie matki, znałem cię, który potwierdza naukę Kościoła katolickiego o zabijaniu nienarodzonych i przyjmowaniu Komunii św., stwierdza, że proaborcyjni katolicy nie są godni przyjmowania Najświętszego Ciała Pana Jezusa.

„Należy to powiedzieć jasno: ktokolwiek, kto aktywnie działa na rzecz promowania aborcji, ma z powodu swoich działań udział w jakiejś części winy za dokonywane aborcje” – napisał abp Codileone w 17-stronnicowym dokumencie.

„Jeśli na uczestnictwo w złu aborcji (...) duszpasterze nie zwrócą uwagi bezpośrednio, może to doprowadzić katolików (i innych) do przyjęcia, że nauka moralna Kościoła katolickiego o nienaruszalnej świętości ludzkiego życia nie jest traktowana poważnie” – stwierdził dalej amerykański hierarcha, potępiając jednocześnie duchownych za to, że pozwalają na szerzenie się zgorszenia, jakiego powodem są przeciwni prawu do życia katolicy.

W Stanach Zjednoczonych narasta dyskusja i kontrowersje wokół takich polityków, jak prezydent Joe Biden czy przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, którzy choć są nominalnie katolikami, to popierają politykę i rozwiązania sprzeczne z nauką moralną Kościoła, m.in. w sprawie zabijania nienarodzonych czy tzw. „małżeństw” tej samej płci, a jednocześnie mimo to przystępują do Komunii św. List abp. Cordileone to kolejny ważny głos w tej sprawie, a Nancy Pelosi należy do jego archidiecezji.

Abp Cordileone stwierdza w liście, że przyjmowanie Najświętszego Sakramentu oznacza równocześnie „publiczne opowiedzenie się za wiarą i nauką moralną Kościoła katolickiego oraz pragnienie, by żyć z nimi w zgodzie”. Jest to zatem „zasadniczo kwestia uczciwości”. „Wszyscy na różne sposoby nie spełniamy oczekiwań – napisał abp Cordileone – ale jest duża różnica pomiędzy zmaganiem się, by żyć w zgodzie z nauczaniem Kościoła a odrzuceniem tej nauki”.

Zwracając się do urzędników państwowych, abp Cordileone napisał: „Macie władzę, by wpływać na praktykę społeczną i postawy. Zawsze pamiętajcie, że pewnego dnia będziecie musieli zdać sprawę przed Bogiem z zarządzania tym majątkiem. Jesteście na stanowisku, na którym można zrobić coś konkretnego i zdecydowanego, by powstrzymać zabijanie. Proszę, powstrzymajcie zabijanie”.

Wśród amerykańskich hierarchów głos w sprawie zabijania nienarodzonych i handlowania ciałami abortowanych dzieci oraz postaw katolickich polityków, którzy popierają takie praktyki, głos zabrali m.in. kard. Raymond Burke i abp Joseph Naumann. Jednocześnie portal „Church Militant” informuje, że wbrew wcześniejszym pogłoskom, nie należy się jednak spodziewać oficjalnego listu ze strony Episkopatu USA na temat katolików, którzy popierają zabijanie nienarodzonych.

