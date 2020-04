TSUE żąda natychmiastowego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN

mordechaj 8.4.20 12:08

Jeśli PiS nie wykona wyroku TSUE, to następnym krokiem będzie nieuznawanie wyroków polskich sądów. A jak to nastąpi, to Polska może się pożegnać z inwestorami zagranicznymi, a swojego kapitału Polska ma za mało. Jak inwestorzy zagraniczni wycofają swoje kapitały i wstrzymają napływ nowych, to recesja będzie x 5. Czekam na wypowiedź Morawieckiego w tej sprawie. Mam nadzieję, że postawi się Kaczyńskiemu, a jak przegra, to odejdzie z funkcji premiera. Bo zarządzanie państwem ludzi w łachmanach jak w latach 30-tych, to nie jest to, co Morawiecki wytyczył sobie na ścieżce kariery zawodowej.