Trzy kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. Już 15 zachorowań

Alojzy Cedzidło 9.3.20 11:57

Gdyby to było takie proste ..... Palacze , palaczami a mnie prześladuje myśl , że my o tej zarazie mało wiemy..Zwłaszcza z kąt przyszła. Oficjalnie podobno z Chin. Ale komu uciekła .bo i to możliwe ......