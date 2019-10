Trzęsienie ziemi w Turyngii. Niezwykłe wyniki wyborów

Partia latami kierowana przez Angelę Merkel otrzymała jedynie ok. 22,1 proc. głosów - a jeszcze cztery lata temu osiągnęła 33,5 procent. Drugie miejsce w landzie zajęła tym razem Alternatywa dla Niemiec, którą w Turyngii kieruje nacjonalista oskarżany o volkizm, Björn Höcke. Jego formacja otrzymała aż ok. 23,6 proc. (względem 10,6 w 2014 roku). Do lokalnego parlamentu weszły jeszcze SPD (8,3 proc.), Zieloni (5 proc.) oraz FDP (5 proc.).