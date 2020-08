Trzech represjonowanych Białorusinów jest już w Polsce. Premier podjął nowe decyzje

Do Polski przybyli już trzej obywatele Białorusi, którzy w swoim kraju byli represjonowani. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego od jutra będą na powrót normalnie działały polskie konsulaty na Białorusi i zostanie ułatwiony tryb wydawania wiz.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że Polska realizuje przedstawiony przez premiera Mateusz Morawieckiego program „Solidarni z Białorusią”. Do naszego kraju trafiły już trzy pierwsze represjonowane na Białorusi osoby. To Białorusini poturbowani przez służby, którzy trafią do jednego z warszawskich szpitali.

Na antenie Polsat News Michał Dworczyk poinformował również o zatrzymaniu na granicy z Białorusią polskiego konwoju humanitarnego wysłanego przez „Solidarność”. Konwój od 12 godzin stoi na granicy. Do tej pory nie ma żadnego oficjalnego uzasadnienia zatrzymania.

Szef KPRM poinformował też o wznowieniu normalnego trybu prac polskich konsulatów, które będą w trybie przyspieszonym wydawać wizy Białorusinom:

- „Premier wczoraj podjął decyzję o przywróceniu normalnego funkcjonowania konsulatów na Białorusi i wydawaniu wiz. Do tej pory wizy były wydawane tylko osobom, które albo w celach służbowych albo humanitarnych chciały do Polski jeździć. Od jutra będą konsulaty pracowały nie dość, że w normalnym trybie, to w trybie ułatwionym będą wydawały wszystkim Białorusinom wizy” – mówił.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki odbył rozmowę z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Dworczyk przekazał, że głównym tematem rozmowy była sytuacja na Białorusi:

- „Jesteśmy zdeterminowani, żeby pomoc dla Białorusi była realna” – podkreślił.

