Trzaskowski żali się na wiecu: Rząd próbuje nas straszyć

Rafał Trzaskowski w ramach swojej kampanii wyborczej wystąpił dziś popołudniu na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Kandydat KO odniósł się do twierdzeń polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy, którzy ostrzegają, że jego wygrana może oznaczać koniec świadczenia 500 plus i podwyższenie wieku emerytalnego:

-„Przez cały czas rządzący nas próbują straszyć, ale zastanówmy się przez chwilę co może zrobić prezydent RP i co powinien robić silny prezydent. Po pierwsze powinien patrzeć tej władzy na ręce, po drugie powinien wetować złe rozwiązania, te, które na przykład chcą upolitycznić niezależne instytucje czy łamać konstytucję” – mówił.

-„Próbują nas rozliczać, mimo że rządzą od pięciu lat. Naprawdę ten slogan a wy przez ostatnie osiem lat już niestety nikogo nie przekona. Dzisiaj to oni rządzą, to ich trzeba rozliczyć i trzeba im zadać trudne pytania. Trzeba rządzącym i panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zadać pytania bardzo proste - co z pomocą dla frankowiczów, gdzie kwota wolna od podatku, gdzie emerytury wolne od podatku, gdzie zmniejszone znacząco kolejki w służbie zdrowia, co z edukacją, którą próbujecie zniszczyć i wprowadzić w absolutny chaos. To są dzisiaj pytania” – przekonywał.