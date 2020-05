Trzaskowski w Poznaniu. Statyści nie dopisali

Rafał Trzaskowski kandydujący w wyborach prezydenckich z ramienia Platformy Obywatelskiej agitował dzisiaj w Poznaniu. I choć próbował uderzać w tony fachowca chwaląc rządowy program 500+, to wypowiadał się na tematy gospodarcze, o których nie ma pojęcia, a co więcej, sposób zarządzania w Warszawie pokazuje z jednej strony nieporadność jego jako szefa, a także nieumiejętność odpowiedniego doboru kadr. W Warszawie skupił się na marnowaniu publicznych pieniędzy na różne inwestycje typu „strefa relaksu” za 920 tys. złotych, na promocji kiczu zamiast sztuki za prawie 4 mln złotych oraz na szkoleniach bojówek, seksedukatorów i innych lewicowych ekstremistów.

- Nasi konkurenci polityczni postawili dobrą diagnozę, że nie wolno nikogo zostawić. Że wszystkim należy się szacunek. Że słabszym trzeba pomóc, że wszyscy muszą mieć udział w naszym wspólnym sukcesie. To była dobra diagnoza i trzeba to im oddać. Jaka była recepta? Receptą było 500+.

- Niektórzy z nas krytykowali ten program, ale ten program jest słuszny. On pozwolił ludziom się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Trzeba to przyznać, jest to absolutnie niezbywalny filar naszej polityki społecznej i to było dobre posunięcie, dobry ruch, tylko niestety nie towarzyszyło temu wzmocnienie państwa. To, co przecież nasi konkurenci obiecywali.