Premier Morawiecki: Trzaskowski to kandydat Tuska. Jeśli wygra - będzie jak z Grodzkim - ciągła obstrukcja

„W ciągu dwóch tygodni uruchomiliśmy we współpracy z panem prezydentem tarcze chroniące polskich pracowników i polskie firmy. To już 90 mld zł, które pozwoliły obronić znacznie ponad 4 mln miejsc pracy. Ile by to trwało przy prezydencie z PO? »Szybkość« działań pana Grodzkiego i jego skłonności do mrożenia ustaw pokazują perspektywę".