Trzaskowski poucza Dudę. Stwierdza też: Najpierw ulica Adamowicza, Kaczyńskiego potem

Elektor 10.1.20 12:43

Pisowcy powinni nagłośnić ważną rolę śp. Lecha Kaczyńskiego we wspieraniu żydowskich interesów. Nie kto inny jak właśnie on wstrzymał ekshumacje w Jedwabnem kiedy zaczęły wychodzić na jaw fakty podważające żydowską oficjalną gadkę. Sprawa by się rypła, więc prac zabronił.

Inna ważna kwestia to wielkie wsparcie byłego nieżyjącego już niestety prezydenta dla sprawy Muzeum Polin i na koniec chętne podpisanie likwidacji Państwa Polskiego, sprowadzając je podpisując Traktat Lizboński do terenu podległego Brukseli.

Prezydent Trzaskowski takiej personie regularnie i chętnie wspierającej żydów kosztem Polaków ulicy jakiejś nie odmówi!

Do kompletu po sąsiedzku można dać i p. Adamowicza. Widziałbym ich obu w rejonie Wilanowa Wysokiego.