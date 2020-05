Trzaskowski: Najpierw obalić prezydenta a później rząd

W jego podróżach po Polsce i wypowiedziach dużo jest przekłamań i manipulacji, a co więcej wygląda na to, że zapomniał o zbieraniu głosów i skupił się chyba na jakiejś wymyślonej przez siebie albo strategów PO rewolucji. Chce bowiem obalić prezydenta i rząd.

- W normalnym świecie można byłoby stworzyć telewizję informacyjną na wzór BBC, ale jeżeli już raz ktoś poszedł tak daleko jak PiS, to jaka jest gwarancja, że jeśli znów wygra cyniczna formacja polityczna, to znów nie zniszczy i nie upolityczni telewizji? To, co dzieje się w TVP Info i w +Wiadomościach+, przekroczyło wszelkie granice. Telewizja, którą kiedyś nazywano publiczną, straciła całkowicie swoją wiarygodność. Renoma mediów publicznych jest niestety niemożliwa do odbudowania. Potrzeba nam zupełnie nowego podejścia