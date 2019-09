Trzaskowski będzie się tłumaczył! Komisja ochrony środowiska Bałtyku pyta Polskę o ścieki

Skoro do Trzaskowskiego nie dociera ogrom awarii,to skąd zaczerpnie mądrości na jakiekolwiek wyjaśnienia,samo przywołanie ilości wylanych ton betonu nie wystarczy,nie tym razem.Taką daną to mógł błysnąć Tusk na otwarciu.Dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki.

Warszawiakom smaku w poznawaniu PO po owocach.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha