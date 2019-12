Trzaskowski atakuje Kaletę za ujawnienie szokującego raportu finasowania LGBT

Sebastian Kaleta ujawnił szokujący raport na temat finansowania LGBT przez Warszawę. Do sprawy odniósł się prezydent Rafał Trzaskowski, oczywiście atakując polityka PiS.

- Pan minister (Sebastian Kaleta – przyp. red.) czyni olbrzymią szkodę wszystkim tym, którzy są uzależnieni od narkotyków. Wszystkim tym, którzy są po prostu chorzy na AIDS, albo którzy są w grupie ryzyka. Dlatego, że samorządy podejmują heroiczną walkę o to, żeby rozwijać programy profilaktyki – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

- To niesłychane i przerażające, jeżeli radny formułuje jakieś zarzuty, które są czystą manipulacją, kłamstwem. Niestety się do tego przyzwyczailiśmy ze strony posłów czy radnych PiS. Jeżeli wiceminister sprawiedliwości formułuje zarzuty, które są czystą manipulacją i kłamstwem, to niestety kładzie się to cieniem na powadze urzędu, który sprawuje. Wszystkie zawarte informacje są po prostu czysto manipulacją – ocenił.



Wyjaśniał, że „my prowadzimy wraz z organizacjami pozarządowymi programy, które mają przede wszystkim przeciwdziałać zapadalności na bardzo ciężkie choroby – AIDS, działania profilaktyczne”.

– Natomiast wszystko to, co słyszycie państwo w przestrzeni medialnej z ust pana ministra, to są po prostu przeinaczenia i manipulacje. Jest już dokładne stanowisko ratusza na ten temat i zastanawiamy się również nad podjęciem kroków prawnych – mówił Trzaskowski.

Według niego, najsmutniejsze jest to, że „pan minister czyni olbrzymią szkodę wszystkim tym, którzy są uzależnieni od narkotyków”.



– Wszystkim tym, którzy są po prostu chorzy na AIDS albo którzy są w grupie ryzyka. Dlatego że samorządy podejmują heroiczną walkę o to, żeby rozwijać programy profilaktyki. O to, żeby otoczyć takiej osoby opieką, po to, żeby prowadzić akcje edukacyjne wśród młodzieży, która może zażywać narkotyki – mówił.

Jak dodawał, wiceminister Kaleta „tworzy taką atmosferę psychozy i czystej manipulacji”.

Sebastian Kaleta odniósł się do wypowiedzi prezydenta stolicy.

„Zamiast kontroli w organizacjach, które realizują milionowe projekty, Trzaskowski atakuje mnie za ujawnienie wątpliwości.W przyszły poniedziałek kontrola poselska tych wydatków” – napisał polityk PiS

Jednocześnie dokonuje szeregu manipulacji, bo zarzuca mi kłamstwa, a od soboty nie zostało opublikowane jakiekolwiek dementi.



Zarzuca mi kwestionowanie celów, w sytuacji gdy pod wątpliwość poddaję sposób, w który Warszawa zamierzane cele dotując te organizacje chce osiągać. — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) December 10, 2019

