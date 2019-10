Trump grozi Turcji ,,całkowitym zniszczeniem gospodarki''

T 8.10.19 9:36

"...w swojej wielkiej i niezrównanej mądrości..."

To dowodzi, że Trump tak samo jak Putiny i inne kanalie służy Lucyferowi - papierkiem lakmusowym jest PYCHA.



Trumpie - ty jesteś tak naprawdę tylko trybikiem w machinie masońskiej, tobie wydaje polecenia City of London Co, a Rotschildowi polecenia wydaje Lucyfer.