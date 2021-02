,,Transfobko ABW się sprzedałaś'' - SK zarzuca Lempart zdradę

„Transfobko ABW się sprzedałaś, Strajk Kobiet rozje***aś” – można przeczytać na transparencie, który został zawieszony w niedzielę rano na siedzibie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet we Wrocławiu.

Jak pisze „Wprost”, za akcją stoją osoby związane z lewicą, które oskarżają Martę Lempart, liderkę pro-aborcyjnych protestów ulicznych. Autorzy transparentu zarzucają Lempart zdradę ideałów i współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Akcja jest potwierdzeniem sporu wewnątrz Strajku Kobiet, o którym media donoszą już od kilku tygodni. Tarcia zachodzą głównie na linii radykalnych środowisk lewicowych i głównymi działaczkami Strajku Kobiet.

"W ogóle nie będę tego komentować. Nie komentuję żadnego hejtu. Nie odnoszę się ani do formy, ani do treści" – powiedziała w rozmowie z tygodnikiem „Wprost” Marta Lempart. Dodała też, że otrzymuje „różnego rodzaju przesyłki”, ale nie podała szczegółów, co do ich zawartości.





mp/wprost.pl, portal tvp.info