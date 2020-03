Tragiczne żniwo koronawirusa w Hiszpanii. W ciągu doby zmarło 37 chorych

Medyk 12.3.20 17:09

Z powodu powikłań normalnej grypy rocznie na swiecie umiera od 250 tysięcy do pół miliona ludzi. Statystycznie daje to pomiędzy 1700 a 3500 zgomów na jeden kraj. Po uwzględnieniu , że w krajach o gorącym klimacie problemu z grypą nie ma daje to ok 4-5 tysięcy zgonów rocznie na kraj. Więc kto ztoi za rozsiewaniem paniki o koronawirusie. Firmy farmaceutyczne, oraz swiatowa masoneria, która rozpoczyna nowy kryzys finansowy.