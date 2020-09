Tragiczna sytuacja w Wiśle po awarii Czajki. Będzie coraz gorzej z godziny na godzinę

Jak poinformował prezes Wód Polskich Przemysław Daca mówiąc o skutkach warszawskiej oczyszczalni „Czajka”- „sytuacja będzie się pogarszać z godziny na godzinę”.Obecnie z „Czajki” do Wisły wpada ok. 5 tys. litrów ścieków co sekundę.

Daca poinformował, że na Wiśle tworzą się zastoiska. Są to osady, które razem z burzynami, opadają na dno rzeki i mogą powodować przyduchę.

W dniu dzisiejszym rano odbyło spotkanie z przedstawicielami wojska, Wód Polskich, władza miasta Warszawy oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Most pontonowy, podobnie jak w przypadku pierwszej awarii, zostanie zbudowany przez wojsko, ale tym razem koszty tej operacji zgodnie z decyzją rządu zostanie pokryty z budżetu urzędu miasta Warszawa.

Wisła w okolicach zrzutu. dzień 1.09 w godzinach wieczornych.

Sytuacja będzie się pogarszać z godziny na godzinę. Niedługo będziemy mieli zastoiska. pic.twitter.com/6HpSANnIoe — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) September 2, 2020

mp/portal tvp info