Tragedia na Dolnym Śląsku. Pitbull pogryzł pięciolatkę

Do dramatycznego zdarzenia doszło wczoraj w Twardogórze na Dolnym Śląsku. 5-letnia dziewczynka została w mieszkaniu pogryziona przez psa rasy pitbull należącego do partnera jej matki. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy asp. Bernadeta Pytel przekazała, że okoliczności zajścia wyjaśnia policja. Właściciel psa został zatrzymany. Ani on, ani matka dziecka nie byli pod wpływem alkoholu.

- „Pies znał dziewczynkę, ponieważ razem mieszkali. Do zdarzenia doszło, gdy matki dziecka nie było w mieszkaniu, był tam jej partner”

- wyjaśnia asp. Pytel.

Dziewczynka przeszła już operację. Lekarze oceniają jej stan jako ciężki.

