Tomasz Terlikowski w niedzielę pójdzie na Mszę świętą

katolik 13.3.20 11:23

odpowiedz sobie sam , czy wierzysz w Boga, jeżeli popierasz dno to znasz odpowiedz na to pytanie które możesz zadac własnie sobie. Dno popslsldwiosnanowoczesna , chcą smierci dla innych fiz i psychofiz a sami chcą zyć i ukrywają się ,żeby mogli to najlepiej na księżycu. Wiec widzisz dno nikomu nie pomogło, złodzieje i nie pomoże, co najwyżej zaprowadzi do piekła