Tomasz Terlikowski dosadnie o zastraszaniu księdza z Bełchatowa przez abp. Rysia

Hak Ci w smark 4.11.19 16:49

Akurat zastraszanie tego księdza jest podłe i jest zwyczajnie przestępstwem. Oby policja ukarała sprawców.



Nie zmienia to faktu, że ten ksiądz zwyczajnie postąpił głupio. Może powinien wysłuchać dziecka, a nie dzwonić od razu po policję? Na co on liczył? Chciał żeby to dziecko poszło do aresztu za wyplucie tej hostii? Niech zapłaci z własnej kieszeni za cały ten cyrk. Najlepiej by było jakby przeprosił ale z doświadczenia wiem, że księża nie przepraszają, nawet jak powinni.



A tak w ogóle nikt w głowie tego dziecka nie siedzi, a część osób pokroju chama Ziemkiewicza i Terlikowskiego nad-papieża wie doskonale co ten dzieciak myślał. Normalnie telepatia albo sami robili sobie jaja na Mszy i teraz myślą, że każdy dzieciak tak ma :P