Tomasz Sakiewicz o PO: Gentelmeni jak cholera

Do informacji o rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ze startu w wyborach prezydenckich (o czym tutaj tutaj ) odniósł się redaktor naczelny Gazety Polskiej i Gazety Polskiej Codziennie Tomasz Sakiewicz. Zdaniem Sakiewicza PO skrzywdziła Małgorzatę Kidawę-Błońską.

Sakiewicz stwierdził, że szefostwo PO zmusiło Kidawę do zrobienia czegoś, do czego ta się nie nadaje, następnie zniszczono jej kampanię wyborczą, a potem zmuszono do wzięcia winy na siebie.