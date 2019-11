Tomasz Sakiewicz: Jak trwale zmienić Polskę do 2023 roku

Do jesieni 2015 roku nie przez przypadek śpiewaliśmy w kościołach: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. Patriotycznie nastawiona część społeczeństwa miała, chyba w zdecydowanej większości, poczucie, że ośrodki zarządzające Polską znajdują się poza naszymi granicami. Uległość wobec innych państw uniemożliwiała ówczesnym rządom dbanie o interesy Polski.

To przynosiło ogromne straty gospodarcze, narażało nasz kraj na to, że może stać się bezbronny wobec jakiejkolwiek agresji. Tak wyglądał okres rządów Donalda Tuska i koalicji PO-PSL. Od tego czasu przeszliśmy długą drogę. Można nie zgadzać się z decyzjami Warszawy, lecz są to decyzje Warszawy, tzn. rządu, który reprezentuje polskie interesy.