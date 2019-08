Tomasz Rożek: Podobno krzyż na Giewoncie ściąga pioruny. Co za bzdura

- Tragedia w Tatrach jeszcze raz pokazuje, że nie zawsze wiemy jak zachować się w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Góry są niebezpieczne i zawsze trzeba brać to pod uwagę. - pisze Tomasz Rożek na profilu na Facebooku "Nauka. To lubię".

"(Krzyż) jest na szczycie, więc w jego okolicy pioruny i tak by uderzały. On działa dokładnie jak piorunochron. Uderzenie w krzyż zmniejsza prawdopodobieństwo uderzenia w inne obiekty (osoby)" - napisał na Twitterze

Podobno krzyż na Giewoncie ściąga pioruny. Co za bzdura. O bezpieczeństwie w górach podczas burzy piszę tutaj:

Dziennikarz wymienił 7 punktów z poradami, co robić, gdy zastanie nas burza w górach. Jak podkreśla, "Bezpośrednie rażenie piorunem jest najbardziej niebezpieczne. Ogromna energia, która przechodzi przez ich ciało podwyższa temperaturę a to prowadzi do poparzeń i uszkodzenia narządów wewnętrznych. Ponadto ładunek elektryczny może uszkodzić rdzeń kręgowy i mózg. Może poważnie zaburzyć akcję serca, a nawet ją wstrzymać."