To USA jest hegemonem, a dolar walutą całego świata

Autor zwraca uwagę na trudności polityczne w Niemczech i innych krajach europejskich; zwłaszcza w Republice Federalnej widoczny jest kryzys we wiodącej partii, CDU. Do tego dochodzą złe dane z sektora przemysłowego. Rozczarowująca jest produkcja we Włoszech, Niemczech i Francji. Trzy największe gospodarki strefy euro zakończyły rok 2019 spadkami w popycie ze strony Chin. Strefa euro przestała być miejscem bezpiecznym wobec problemów chińskiej gospodarki. "Jeśli zatem inwestorzy będą szukali bezpiecznych miejsc przed chińskimi problemami, to na pewno nie będzie to strefa euro. Może to być amerykański dolar. Jak się okazuje, choć to USA rozpoczęły wojnę handlową z Chinami, to jednocześnie Ameryka straci najmniej z powodu obecnych trudności, gdyż odsetek PKB, jaki jest przeznaczony na eksport do Chin i krajów Azji w przypadku Stanów Zjednoczonych jest o wiele niższy niż w przypadku innych państw, w tym Niemiec. Ameryka zatem jawi się jako bezpieczna przystań" - czytamy w "Bloombergu".