To trzeba zobaczyć! Maskotka PiS będzie odświeżać pamięć Trzaskowskiemu

bogdanus 21.6.20 12:59

Trzeba mu przypominać, by służyć Polsce a nie międzynarodowym instytucją.

---

Trzaskowski niczym się nie wyróżnił a dostaje Order Narodowy Legii Honorowej. Za co? za służenie międzynarodowej masonerii. Nie dziwmy się że patriotyzm jest mu obcy. Tusk służył Niemcom i też go odznaczyli za zasługi. Trzaskowski powie wszystko by wygrać, nawet to że nie był posłem.