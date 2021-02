To ta wielka współpraca opozycji? Hołownia do Nitrasa: Od nas żadnej propozycji nie dostaniesz

Miała być Kolicja276, są kolejne gorące kłótnie pomiędzy politykami Platformy Obywatelskiej i Szymonem Hołownią. Poseł Sławomir Nitras krytykował w rozmowie z Wirtualną Polską transfery polityków PO do Polska 2050. W odpowiedzi Szymon Hołownia zapewnił Nitrasa, że on żadnej propozycji współpracy nie dostanie.

Do nowego ruchu Szymona Hołowni przechodzą kolejni parlamentarzyści i działacze Koalicji Obywatelskiej. Do sprawy odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską poseł Sławomir Nitras, który przekonywał, że Hołownia jest bardzo nachalny w narzucaniu się ze swoimi propozycjami.

- „To, co robi Szymon Hołownia, nie jest ładne. Ujawniając nieco kuluary - liczba ludzi, którym Hołownia składa propozycje, przekracza granice dobrego smaku. Robią to w odnośnie Koalicji Obywatelskiej zupełnie przypadkowo. Każdy, kto akurat przechodzi korytarzem, w Sejmie dostaje ofertę. Dla niego poglądy tych ludzi nie mają żadnego znaczenia”

– mówił parlamentarzysta.

Do jego wypowiedzi zdążył się już odnieść sam Szymon Hołownia, który w ostrym tonie zapewnia, że dla Nitrasa żadnej propozycji współpracy mieć nie będzie.

- „Sławku drogi, mam dla ciebie taki komunikat - bądź spokojny, możesz spokojnie chodzić korytarzem i sejmowym, i senackim, ty nigdy żadnej propozycji od nas nie dostaniesz”

– mówi założyciel Polska 2050 na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu.

- „Takie bzdury, które opowiadasz, są oczywiście dowodem waszej słabości czy twojej słabości, bo jeżeli nie masz nic innego do zaproponowania ludziom fajnym, którzy decydują się jednak z Twojego towarzystwa zrezygnować, to oczywiście musisz bruździć innym. To jest zrozumiałe. Mam dla Ciebie też taką koleżeńską radę, jeżeli byś mógł, to powstrzymaj się od tego typu komentarzy, bo one nie służą tej tak promowanej przez was jedności opozycji i koalicji 276, którą żeście tak wspaniale zaprezentowali”

- dodał.

