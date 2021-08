[Wideo] To się nie dzieje! Pracownicy Mc Donald’s ser do kanapki wycierają o podeszwę

Pracownicy jednej z węgierskich placówek sieci Mc Donald’s nagrali i zamieścili w sieci filmik uwieczniający ich skandaliczne zachowanie.

Dwaj młodzi mężczyźni pracujący na kuchni w popularnej na całym świecie fast-foodowej sieci Mc Donald’s postanowili poszerzyć naszą wiedzę dotyczącą ważkiego zagadnienia p.t. „Wiesz, co jesz”. Przygotowując kanapkę, jeden z nich pocierał plaster żółtego sera o podeszwę swego buta, drugi natomiast przekładał burgera na podłodze. Obaj świetnie się przy tym bawili.

Jednak by egoistycznie nie zachowywać swej radości wyłącznie dla siebie, wspomniani pracownicy popularnej sieci postanowili podzielić się nagraniem całego zdarzenia ze społeczeństwem, wrzucając je do sieci. Dziesięciosekundowy filmik zatytułowany: "I love meki" pojawił się na serwisie Reddit.com i wywołał lawinę komentarzy. Najpopularniejszy z nich w dość niecenzuralnych słowach wyraża nadzieję, że weseli pracownicy zmuszeni zostaną do skonsumowania przygotowanych przez siebie w ten sposób kanapek.

Nagranie jest też obecne na serwisie You Tube.

Sieć Mc Donald’s przeprowadziła wewnętrzne śledztwo i ustaliła sprawców skandalicznego zachowania. Bronili się oni twierdząc, że film był formą żartu, a widoczne na nim produkty nie trafiły do spożycia przez klientów. Obaj zostali zwolnieni, a sieć Mc Donald’s wyraziła ubolewanie z powodu karygodnego zachowania swoich, byłych już, pracowników oraz zadeklarowała, że było ono w tej firmie „bezprecedensowe i absolutnie niedopuszczalne”.

ren/Reddit.com, Polsatnwes