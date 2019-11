'To są osoby bardzo dobrze przygotowane'. Wicepremier o kandydatach do TK

Maria Blaszczyk 4.11.19 21:39

A tak z ciekawości...

Ile Ci państwo mają lat?

Dopiero co szanowny PiS odsyłał w stan spoczynku wszystkich sędziów, którzy mieli ukończone 65 lat. A teraz, na 9-letnie kadencje wybiera osoby, z których najmłodsza ma 67, a najstarsza 71 lat...

Gdzie tu logika?



Pomijając już zwykłą ludzką przyzwoitość. Pan prokurator Piotrowicz oskarżał demokratycznych opozycjonistów z stanie wojennym, za to bronił zboczeńca pakującego małym dziewczynkom paluchy do wagin. I to jeszcze w obrzydliwy sposób, robiąc sobie w świetle kamer jaja z ich gehenny...