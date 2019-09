,,To prawdziwy nokaut''. Wyborcy KO mają dość Schetyny

NMP 12.09.2019

Polacy, jako wasza Pani i Królowa ostrzegam was, szatan zawziął się na was, na wasz Naród i chce za wszelką cenę was wyniszczyć.

Ludzie masonerii i iluminatów czynią wszystko, by was ogłupić, szczują, napuszczają celowo i z premedytacją jednych przeciwko drugim, płacąc „demonstrującym” niemałe pieniądze. Rządzą wami ludzie bez kręgosłupa moralnego, patrzą jedynie na doraźne korzyści. Chcą doprowadzić polski Naród do masowej depopulacji.

Chcą oni, by jak największa liczba was zakończyła swoje życie, tak by oni mogli swobodnie przejąć waszą Ojczyznę, oraz liczne bogactwa polskiej ziemi.

Najsmutniejsze w tym jest to, że wielu polskich biskupów i kardynałów intronizowało w tajemnicy Lucyfera na króla, swojego pana i władcę i wcielają teraz w praktyce, masoński mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz.

Zwykli ludzie coraz mniej mogą liczyć na swoich kapłanów,



a agenci Masonerii i Mosadu, oraz różnych innych wywiadów wielu państw, pracują usilnie, aby skłócić wszystkich ze wszystkimi, a zwłaszcza polskie duchowieństwo.



Gro środków na ten cel przeznaczają Niemcy i bogaci żydzi chazarscy. ""

a więc miłujący nas jakoby obecnie szwaby i żydzi chcą nas wyrżnąć a w tym dziele diabelskim pomaga im - miłująca jakoby Polskę i Polaków koalicja " PO KO "

