To Niemcy są największymi trucicielami! Emitują najwięcej CO2

Mirek 29.12.19 14:54

A " Ciemnota" wypisuje ciemnoty . Co to w ogóle za powiedzenie "emisje na 1 obywatela" ?! . Jeżeli truciznę wywala się w powietrze to nie zostaje ona tylko w Niemczech ale wiatry zachodnie gnają ją do Polski . Idź lepiej do szkoły ciemniaku .