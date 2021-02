To koniec Budki? Politycy PO wprost domagają się jego odejścia

„Super Express” donosi, że trwający od dłuższego czasu w Platformie Obywatelskiej bunt części polityków przeciwko Borysowi Budce przybiera na sile. Według informacji tabloidu część senatorów domaga się odejścia obecnego lidera, którego miałby zastąpić Rafał Trzaskowski.

Gazeta przekonuje, że w Platformie trwa już wewnętrzna wojna. Politycy są niezadowoleni z przywództwa Borysa Budki. Część z nich na fotelu przewodniczącego widzi prezydenta Warszawy.

- „Rafał Trzaskowski to moja obsesja, jeśli chodzi o to, aby to właśnie on stanął na czele PO. Ma spore poparcie, ma ogromny potencjał i przekonuję często moich kolegów, czy to na senackim posiedzeniu klubu, czy w innych rozmowach z politykami PO, żeby Trzaskowskiego zrobić liderem PO” – mówi senator Antoni Mężydło.

- „Budka powinien oddać szefostwo formalne i Trzaskowski powinien go zastąpić. Przegramy wybory, jeśli Trzaskowski nie zostanie szefem partii. Z Budką źle wygląda wizerunkowo to wszystko” – dodaje.

Platforma Obywatelska jest w ostatnim czasie w ogromnym kryzysie. Borys Budka od początku swoich rządów w ugrupowaniu nie odnotował żadnego sukcesu. Zbiera za to na swoim koncie kolejne porażki. Sondaże pokazują coraz gorsze notowania Koalicji Obywatelskiej, kolejni politycy przechodzą do nowego ruchu Szymona Hołowni, a PO wciąż nie ma do zaoferowania Polakom nic ponad bycie „antypisem”.

kak/se.pl