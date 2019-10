To już totalny nokaut! PiS liderem kolejnego sondażu. PO traci

Agnieszka 9.10.19 16:19

A co ma na celu dawanie tego głupiego zdjęcia jako związanego z tematem skoro Jarosław Kaczyński na każdym kroku podkreśla, że nie ma się nimi co cieszyć i nie wolno nimi dać się uśpić, bo wybory wygrywa się przy urnach a nie sondażami.

mam do niego wiele żalu za zmarnowana przez te 4 lata ogromna szanse dla Polski, ale za takiego idiotę jak wy i zapewne ta pani z tła na tym zdjęciu, to go nie mam, żeby myśleć, że tak jak na tym zdjęciu podchodzi do sondaży i łatwo go byle czym napompować do samozadowolenia jak zakompleksionego chłopczyka.

bardzo nietrafiony dobór zdjęcia do tematu - zwłaszcza wobec jego dojrzałych wypowiedzi o sondażach.

zresztą nawet jak chcieliście go dać roześmianego, to ma dużo fajniejsze zdjęcia, więc nie wiem czy ta pani z tła tak chce się znów jego kosztem u was promować czy o co chodzi z powtarzaniem tego zdjęcia?