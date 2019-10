To już pewne: Jest zgoda na opóźnienie brexitu

Jest zgoda na opóźnienie brexitu, planowanego na 31 października, ale jeszcze nie ma decyzji co do długości przełożenia tego terminu. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że takimi ustaleniami zakończyło się prawie półtoragodzinne spotkanie unijnych ambasadorów 27 krajów w Brukseli.

Kolejne spotkanie ambasadorów odbędzie się w piątek, do tego czasu szef Rady Europejskiej będzie prowadził konsultacje z unijnymi liderami i wtedy zapadnie ostateczna decyzja. Jeden z unijnych urzędników powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia, że w środę nie było sprzeciwu co do konieczności opóźnienia brexitu, by uniknąć wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy.