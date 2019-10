,,To demoralizacja!'' Będzie reakcja RPD ws. szokującego nagrania z dzieckiem, które nazywa Kaczyńskiego ,,ch****''

ZERR0 17.10.19 11:18

Śmieszna sprawa

Wyborcy prawicowi, obojętnie czy Konfederacja, czy centrum czyli pis, nie pouczają dzieci jak przeklinac od małego. No, ale prawacy chodza do Kościoła, jakoś tam przestrzegaja wartości itp.

U wyborców lewicowych jak widać, takie postępowanie to normalka.



Pytanie za flaszkę voodoo - dlaczego to prawicowcy sa wyzywani od prymitywów, choć na pierwszy rzut oka widać, że sprawy maja się zgoła inaczej?