Terytorialsi rosną w siłę! Kolejne ćwiczenia

Trwa też zaciąg do służby. Z kartami powołania do naszych jednostek stawia się dzisiaj ponad pół tysiąca ochotników. Historyczne – bo pierwsze powołania trwają od rana, na terenie województw gdzie budowa formacji rozpoczęła się w czwartym – ostatnim etapie. W Szczecinie trwa pobór do 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT, we Wrocławiu do 16 Dolnośląskiej Brygady OT, a w Skwierzynie stawiają się pierwsi ochotnicy, którzy zasilają struktury WOT na terenie województwa lubuskiego. Pierwsi ochotnicy na terenie województw tzw. „ściany zachodniej” to rezerwiści. Wezmą oni udział w szkoleniach wyrównawczych, potem odbędą serie szkoleń z Mobilnymi Zespołami Szkoleniowymi, aby po zdanych egzaminach zostać instruktorami i przystąpić do szkolenia ochotników w czasie tzw. „szesnastek”, czyli szkoleń podstawowych.