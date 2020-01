Terlikowski przewiduje zanik Kościoła w Polsce i katolicyzmu wśród duchownych

Marian 14.1.20 14:09

A może ktoś zdiagnozuje jakie to siły jawne czy zakamuflowane są tak mocne , że tak się dzieje i w społeczeństwie gdzie jest 90% ochrzczonych może dochodzić do czegoś takiego i jak to się dzieje , że większość katolicka jest tak bierna, że właśnie te siły w/w mogą sobie tak mącić w Polsce. I jak to się stało, że jak żył nasz papież Polak Jan Pawel II obecnie święty to naród był i z Kościołem i z Papieżem a jak umarł Karol Wojtyła to tak szybko opadły emocje, które były od wyboru na papieża od 1978 roku przez kilkadziesiąt lat aż do śmierci do 2005 roku. Czy to wszystko było udawane a tylko z lęku przed komuną przed ZOMO wierni i nie tylko chowali się w Kościołach i chcieli być wówczas ze swoimi pasterzami a w rzeczywistości myśleli inaczej tylko tego nie mówili ? I w rzeczywistości chodzą jeszcze do Kościoła z przyzwyczajenia a tak na prawdę to żadni z nich szczerzy praktykujący katolicy wierzący w Boga i w naukę Kościoła zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego i czytający Biblię i żyjący na co dzień według wskazówek Biblii ?