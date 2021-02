,,Ten pier***ony embrion znikł. Wrzucili go do kosza na śmieci''. Pogarda dla życia - owoc cywilizacji śmierci

„To jest po prostu niesprawiedliwość. To nie ma sensu. (...) Jesteśmy tutaj po to, by wspierać ludzi i dzieci, które są zabijane, ale to nas aresztują” – powiedziała działaczka z Red Rose Rescue (dosł. Pomoc Czerwonej Róży), komentując aresztowanie księdza i dwójki protestujących, którzy odmówili opuszczenia klinki aborcyjnej w Silver Spring w stanie Maryland, próbując przekonać matki, by odstąpiły od zamordowania swoich dzieci.

Jednocześnie obrońcy życia zarejestrowali wypowiedź mężczyzny, który wychodząc z kliniki stwierdził: „Ten pierd...ony embrion znikł. Wrzucili go do kosza na śmieci i to wszystko”. Mężczyzna wrócił potem, by odebrać kobietę, której dziecko najprawdopodobniej zabito w klinice.

Ruch Red Rose Rescue czerpie inspirację z działalności znanej kanadyjskiej aktywistki pro-life Mary Wagner. Działacze zebrali się pod kliniką w Silver Spring, w sobotę by protestować przeciwko mordowaniu nienarodzonych i wręczać kobietom wewnątrz budynku czerwone róże. Ojciec Fidelis Moscinski, Lauren Handy i Jonathan Darnell zostali aresztowani za odmowę opuszczenia kliniki.

Była to pierwsza taka akcja w ramach Red Rose Rescue za prezydentury Joe Bidena. Chociaż Biden twierdzi, że jest katolikiem, już od samego początku swoich rządów unieważnia wszelkie działania prezydenta Trumpa, które miały na celu ochronę nienarodzonych. Uczcił też rocznicę wyroku Roe kontra Wade, który doprowadził do legalizacji zabijania nienarodzonych w USA. Działania Bidena spotykają się z krytyką biskupów amerykańskich.

Jak informuje portal „Life Site News”, od roku 2017 przeprowadzono około 20 akcji w ramach Red Rose Rescue. Mimo że nowe prawo nakłada surowe kary na obrońców życia, którzy blokują dostęp do klinik aborcyjnych, do tej pory zarzuty przeciwko nim były oddalane zwłaszcza przez sądy federalne. W innych przypadkach zapadały wyroki za wtargnięcie na teren prywatny.

Jak podaje portal, najsurowiej działaczy ratujących nienarodzone dzieci traktuje stan Michigan „osadzając pro-liferów w więzieniu, a nawet oskarżając o ciężkie przestępstwo za przeszkadzanie policjantom. Prokurator generalny Michigan to lesbijka będąca w tzw. związku małżeńskim osób tej samej płci”.

jjf/LifeSiteNews.com