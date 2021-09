Teksas: Sataniści żądają prawa do ,,rytuału aborcji’’

abc 7.9.21 22:32

Tylko taki szczegół, że cała kultura zachodnia ma korzenie w chrześcijaństwie - to nie jest kultura pogańska oparta na krwawych ofiarach itp. tylko chrześcijańska dlatego jest inna od całej reszty wierzeń. To jest XX wieków Europy która być może teraz chyli się ku upadkowi. Inny drobny szczegół 10 przykazań jest dość zbieżnych z prawem naturalnym. Prawo naturalne to zespół reguł ponadczasowych i ponadregligijnych i jest ono łamane w samych podstawach przez satanistów. Dlatego powinni być oni zdelegalizowani bo ich ideologia występuje przeciwko innym ludziom. To nie jest ich wewnętrzna sprawa.