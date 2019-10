Tego już za wiele!!! Dyskoteka LGBT pod oknem papieskim. Ksiądz wyszedł do nich z różańcem w ręku

Michal 17.10.19 9:16

Już tracicie młodzież. Połowa licealistów nie chodzi na tzw. religię i nie chce mieć z Wami nic do czynienia.

A wiesz co jest najfajniejsze w tym wszystkim. Oni nie są do Was wrogo nastawieni. Oni zwyczajnie mają Was gdzieś, olewają Was. Nie są zainteresowani. To co mają do powiedzenia funkcjonariusze KK nie leży w zakresie zainteresowania ludzi młodych. Zresztą starszych też coraz więcej. Osoby starsze są bardziej radykalne, bo moją poczucie krzywdy i bycia oszukiwanym przez większość życia.