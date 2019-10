,,Tęczowy Piątek'' - homoseksualne zgorszenie i to sprzeczne z prawem!!!

Maria Blaszczyk 22.10.19 11:31

Edukacja antydyskryminacyjna to nie jest "pedofilska ideologia".

Nie wiem za dobrze, co to jest "ideologia pedofilska", ale szacunek i niestosowanie przemocy wobec innych ludzi z pewnością nią nie jest.



Pamiętajcie - za każdym razem, gdy zrównujecie nieheteronormatywność i pedofilię - rzucacie kamyczkiem w jakiegoś dzieciaka, który właśnie odkrywa, że nie wpasowuje się w heteronormę.

Za każdym razem, gdy utrudniacie prowadzenie zajęć mających przeciwdziałać przemocy na tym tle - przygotowujecie kopczyk kamieni, by rzucił nimi kto inny, jakiś dzieciak zindoktrynowany przez faszystów.

Polska jest jednym z europejskich liderów jeśli chodzi o samobójstwa, szczególnie wysoko plasujemy się w dziedzinie samobójstw dzieci i młodzieży. Nie do końca rozumiem, jaki macie cel w zwiększaniu tych wskaźników. Co dobrego jest w znęcaniu się nad innymi ludźmi, ich wykluczaniu, wypychaniu ich na margines społeczeństwa i wpychaniu w choroby?