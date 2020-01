Tęczowy odlot Joe Bidena. Mówi o ,,równości transpłciowej''

Shupe, który wrócił do swojej prawdziwej męskiej płci i tożsamości, w swojej odpowiedzi wyliczył szereg niszczycielskich skutków przywilejów dla „osób transpłciowych”: „Mężczyźni w żeńskich łazienkach z małymi dziewczynkami. Mężczyźni zdobywający pierwsze miejsce w kobiecych sportach. Mężczyźni w schroniskach dla bezdomnych kobiet. Męscy prześladowcy umieszczani w więzieniach dla kobiet w oparciu o uczucie bycia kobietą”. Po tej liście skutków faworyzowania „transpłciowców” Shupe zapytał z ironią: „I Biden nazywa to kwestią praw obywatelskich w naszych czasach. Kobiety, zgadzacie się?”.

Także użytkowniczka Twittera Miss S. zwróciła uwagę na bezpieczeństwo kobiet: „Chcecie zabrać prawa kobiet oparte na płci, ponieważ sprawia to, że mężczyźni trans czują się lepiej. Postawmy sprawę jasno: nie obchodzi was bezpieczeństwo kobiet”. A Maggie Sandison dodała: „A co z podstawowymi prawami ludzkimi kobiet, które nie są trans (prawdziwych kobiet)? (...) Czy stałyśmy się w jakiś sposób podgatunkiem?”