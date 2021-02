Te witaminy mogą pomóc w walce z COVID-19

Przed zakażeniem wirusem uchronić może nas układ odpornościowy. Po ponad rocznych badaniach nad nowym wirusem SARS-CoV-2 naukowcy odkryli, że są trzy witaminy, które mogą go w tym szczególnie wesprzeć.

Są to witaminy: D, A oraz K. Z komputerowych symulacji wynika, że mogą one zmniejszyć zdolność koronawirusa do zakażania ludzkich komórek.

Jak dowiadujemy się z badań brytyjskich naukowców opublikowanych na łamach pisma Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego „Angewandte Chemie”, witaminy te łączą się z białkiem szczytowym koronawirusa i stabilizują jego tzw. zamkniętą konformację. Sprawia to, że białko szczytowe nie wiąże się z receptorem ACE2 na ludzkich komórkach i ich nie zakaża.

- „Nasze wyniki pomagają zrozumieć, w jaki sposób niektóre witaminy mogą odgrywać bezpośrednią rolę w zwalczaniu infekcji koronawirusem, poza ich znaną funkcją wspomagania ludzkiego układu odporności” – wyjaśnia współautorka badań, dr Deborah Shoemark.

Zakażanie komórek wirusowi ułatwia niedobór witaminy D, A lub K. Wynalezienie skutecznego leku na COVID-19 może zająć jeszcze lata, dlatego ważne jest, aby do tego czasu sprawdzić które ze znanych leków i witamin mogą pomóc w walce z nowym wirusem. Naukowcy podkreślają, że ich odkrycie może znacząco przyczynić się do profilaktyki i leczenia COVID-19.

Kolejne badania mają wykazać, czy związki pomagające zachować zamkniętą konformację białka S hamują powielanie się wirusa w komórkach.

Przeprowadzone przez Brytyjczyków symulacje wykazały również, że zakaźność koronawirusa zwiększać może cholesterol. Ten wiąże się z białkiem szczytowym w taki sposób, że odsłania domenę wiążącą ACE2.

