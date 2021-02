,,Tata zmarł we śnie''. Poruszający wpis syna Krzysztofa Kowalewskiego

„Jestem zmuszony, by publicznie wyrazić swój osobisty smutek” – napisał na Facebooku syn zmarłego przed kilkoma dniami Krzysztofa Kowalewskiego, Victor.

W poruszającym wpisie syn słynnego polskiego aktora dodał:

„Zmarł we śnie mój tata Krzysztof Kowalewski. Kocham go i wiem, że on mnie kochał”.

Jak podkreślił:

„Życie nie wyposażyło go w rolę ojca, ale z czasem wyrósł w tę rolę i odgrywał ją całkiem dobrze”.

dam/se.pl,Facebook