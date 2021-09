Talibowie powołali rząd. Przywódca terrorystów został szefem MSW

PILNE!!! 7.9.21 18:15

Mimo wszystko, warto zadać sobie pytanie: dlaczego Europejczyk czy Amerykanin zjawił się na Bliskim czy też Dalekim Wschodzie. I co przedsięwziął by zrealizować swoje cele. Cel - bogactwa naturalne, tania siła niewolnicza. Jak zdobyć/wydobywać bogactwa naturalne? Przekupić miejscowych/skłócić ze sobą tych, którzy przekupić się nie dają. Czyż mniej więcej nie tak wygląda to dlaczego nas białych tak nienawidzą?