Tak wyglądała aktywność prezydenta Dudy w 2019 roku!

20 podróży zagranicznych, w tym spotkania z prezydentem USA, szefem NATO i liderami krajów Europy Środkowej - tak wyglądała aktywność międzynarodowa prezydenta w kończącym się 2019 roku. Andrzej Duda uczestniczył m. in. w spotkaniach ONZ, NATO, Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.

Wśród zagranicznych podróży prezydenta Andrzeja Dudy znalazły się wizyty, które w kalendarzu widnieją co roku. We wrześniu prezydent wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, w grudniu w szczycie NATO w Londynie, a w październiku w spotkaniu przywódców krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Najważniejszą zagraniczną wizytą Andrzeja Dudy było według jego współpracowników spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. To tam 12 czerwca zapadła decyzja o przysłaniu do Polski kolejnych wojsk Stanów Zjednoczonych.

- Będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, będzie to trwała obecność, która będzie się stopniowo, mam nadzieję, rozwijała pod względem ilości żołnierzy, ale także pod względem infrastrukturalnym - mówił Andrzej Duda w Waszyngtonie. Z prezydentem Stanów Zjednoczonych polski prezydent spotkał się jeszcze we wrześniu w Nowym Jorku.

Największą część kalendarza prezydenta wypełniły podróże do krajów Unii Europejskiej, w tym do Czech, Belgii, Holandii, na Litwę, na obchody rocznicy upadku Muru Berlińskiego oraz przed świętami do polskich żołnierzy na Sycylii.