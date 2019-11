Tak się bawi Konfederacja... Korwin-Mikke: Całujcie Sośnierza w rękę!

Ura-Bura - syn Baby Jagi 24.11.19 11:16

Korwin Mikke - bardzo ceni WOLNOŚĆ i RÓWNOŚĆ !!!! Po warunkiem, że to on zdefiniuje co to jest wolność i co to jest równość. /jest to zwykle naśladownictwo polityki kościoła - w Polsce. Gdzie indziej to już nie chwyta//.