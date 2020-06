Tak Platforma dobiera kadry. Kościelnik uczestniczył w wypadku Beaty Szydło

Urszula 6.6.20 0:35

Nie masz prawa jazdy, no nie? Bo piszesz bzdury. Kiedy jedziesz, a samochód przed tobą chce skręcić to mu to umożliwiasz: zwalniasz, zatrzymujesz się i pozwalasz kierowcy przed tobą skręcić. Jasne? Ponieważ kolumna nie miała włączonych sygnałów dźwiękowych to skąd gość mógł wiedzieć, że to kolumna.

Tak właśnie jak ty tu pitolisz, jeżdżą kierowcy rządowi. Nikogo nie powinno dziwić, że rozwalają samochód za samochodem. I jeszcze to uderzenie w drzewo. :D Akurat, kurna, musiało tam rosnąć kiedy matoły z PiS jechały? :D