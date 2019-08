Tajemnicza śmierć Dawida Kosteckiego. Nowe fakty

Będący świadkiem mężczyzna znalazł się w tym samym zakładzie karnym co oskarżony. "Cygan" odbywał pięcioletni wyrok w zakładzie w Rzeszowie (do końca kary zostały mu dwa lata). Decyzją sądu trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka. Mężczyzna miał być świadkiem prokuratury w procesie przeciwko Tomaszowi G.



Gazeta ustaliła, że G. siedział w tym samym areszcie, do którego trafił Kostecki, a sąd o tym wiedział.