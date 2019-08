,,Tajemnica ojca Pio'' - zobacz zwiastun!

Albert 10.8.19 15:08

Tajemnica ojca Pio nie jest tak naprawdę żadną tajemnicą. Facet był zwykłym oszustem.



Pomijając już to, że nie dał się nigdy nikomu zbadać, to o tym oszustwie świadczy dobitnie niewłaściwa lokalizacja tych jego rzekomych stygmatów. Jezusa nie przybito do krzyża za dłonie, ale za nadgarstki. Gwoździami przebijano okolice szczelin Destota, bo dorosły mężczyzna przybity za dłonie spadłby od razu na ziemię. Prawdziwe stygmaty pojawiałyby się więc na nadgarstkach.



Oczywiście o tym będzie wiedzieć ktoś, kto ma choćby śladowe pojęcie o historii, biologii, anatomii i fizyce - zatem dla katoli będzie to nieodgadniona tajemnica.