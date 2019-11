Szydło wygrała nietypowy ranking. Kopacz i Dulkiewicz daleko w tyle

Marcin № 10.11.19 17:58

I tyle by było, jezeli chodzi o inteligencję Polaków ;)

Takie cos jak szydło, nie powinno wyjść z czworaków, cerować worki jutowe, oraz krowy palować...

Polsko... obudz się!



do szydło.... masz tyle honoru co reszta twej "rodziny"... was na smyczy trzymac, i zreć trawę kanalie! :) oraz jeb*ć szesnastki ;P

... a teraz , krowom żrec dać, szydło

...przypnij sobie broszkę na ch*j wie czym... ty, której się należy... wiecej :P

...zdechł pies... znaczy sie suka :D